Doi baieti minori, cu varste de 16, respectiv 17 ani, au ucis in bataie un barbat in varsta de 40 de ani, in Carei, Satu Mare.

In seara producerii incidentului, minorii si barbatul au petrecut impreuna, insa totul a degenerat intr-un conflict, potrivit realitatea.net. Barbatul de 40 de ani, un infractor recidivist, a decedat din cauza ranilor, iar minorii s-au facut nevazuti. Potrivit purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare, procurorul Marius Iancu, cei doi minori au fost prinsi si prezentati in fata judecatorului din cadrul Tribunalului Satu Mare, cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×