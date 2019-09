O tanara in varsta de 19 ani, dupa ce a fost sechestrata si abuzata sexual intr-un apartament, a reusit sa sune la 112. Politia a ajuns la locul incidentului intr-un timp scurt, reusind sa o localizeze pe fata, fara ca aceasta sa dea prea multe informatii despre locul in care se afla.

Tanara a apelat la numarul de urgenta 112 la ora 6:17, in dimineata zilei de 26 septembrie, potrivit site-ului adevarul.ro.

"O persoana de sex feminin a sesizat prin 112 ca a fost victima unei infractiuni de viol si este sechestrata intr-un imobil din municipiul Alexandria, fara a indica adresa exacta", au transmis cei de la IPJ Teleorman.

La scurt timp dupa primirea apelului, politistii au reusit sa o localizeze pe fata. Aceasta se afla la etajul 4 al unui apartament al unui bloc din Alexandria.

Echipajul de politie a gasit-o acolo pe fata de 19 ani si pe tanarul in varsta de 22 de ani, acuzat de lipsire de libertate si abuz sexual.

Apartamentul apartine parintilor suspectului. Politistii au mentionat ca baiatul nu a opus rezistenta in momentul in care acestia au intrat in locuinta.