Liderul europarlamentarilor romani din grupul PPE, Rares Bogdan, o acuza de plagiat pe presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

”E dureros, si trebuie s-o spunem pentru ca suntem oameni care spunem adevarul, presedinta Comisiei Europene, noua presedinta a Comisiei Europene, este o doamna care a fost acuzata de colegii nostri de la Der Spiegel, cel mai influent saptamanal din Germania, cu probe, ca a plagiat 39 de pagini. Ca si-a plagiat teza de doctorat (…)Eu am spus foarte clar. Stiti care-i avantajul unui jurnalist in hatisul birocratic de la Bruxelles? Ca poate sa spuna adevarul. Eu am spus: lucrurile sa fie clare. Noi nu vom vota altceva decat ne dicteaza constiinta si decat ne dicteaza informarile (…) Colegii nostri din presa germana, de la Der Spiegel, continuasera investigatiile unuia dintre cele mai importante ziare la nivel european, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Au prezentat extrem de clar ca 28 de pagini din teza de doctorat a doamnei Ursula von der Leyen sunt copiate, domnule. Scuzati-ma, 38 de pagini sunt copiate, adica dansa este o plagiatoare”, a spus Rares Bogdan, potrivit g4media.ro.