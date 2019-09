Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a scris pe pagina sa de Facebook despre participarea la "We Stand Together: Romania and the United States - 15 years in NATO", la Biblioteca Nationala a Romaniei.

"In aceasta dupa-amiaza am participat alaturi de doamna prim-ministru Viorica Dancila si de ambasadorul Hans Klemm la deschiderea expozitiei «We Stand Together: Romania and the United States - 15 Years in NATO», la Biblioteca Nationala a Romaniei.

A fost un excelent prilej de a marca 15 ani de solidaritate aliata, de colaborare apropiata intre militarii romani si ceilalti militari din statele membre NATO, pentru asigurarea securitatii spatiului nostru euro-atlantic. Sunt 15 ani de realizari, in care am invatat unii de la altii si am cooperat in diverse parti ale lumii.

Le-am multumit partenerilor nostri americani pentru prezenta lor in Romania, care este deosebit de importanta pentru stabilitatea regiunii complexe a Marii Negre, reiterand intregul nostru angajament fata de valorile si obiectivele aliate.

Suntem cu totii NATO si vom ramane impreuna alaturi de prietenii si aliatii nostri americani pentru ca numai impreuna suntem mai puternici si putea asigura stabilitatea, securitatea si prosperitatea societatilor noastre”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.