Laura Codruta Kovesi a declarat la Digi24, dupa ce Consiliul Uniunii Europene a votat pentru numirea sa in functia de procuror sef european, ca este o reusita a tuturor romanilor care au sustinut lupta anticoruptie.



„E un pas important in procedura, va trebui sa asteptam decizia oficiala. Privind votul de azi e o recunoastere a activitatii depuse de tot sistemul de justitie, o reusita a tuturor romanilor care au sustinut lupta anticoruptie. A contat si ca am obtinut primul loc dupa interviul tehnic.

Acest vot e de incredere, de sustinere a unei societati care a sustinut valorile europene.

Sper ca aceasta numire, daca se va finaliza, sa reprezinte pentru toti procurorii si judecatorii romani o motivare sa sprijine lupta anticoruptie. Sa lstie ca profesionalismul si consecventa sunt singurele importante cand vrei sa reusesti”, a spus Kovesi, la Digi24.

Intrebata in legatura cu suspiciunile si acuzele la care se refera Viorica Dancila, Kovesi a rasauns: "As vrea sa nu intru in dialog cu niciun politician. Nu comentez ce spun politicienii, nu am raspuns, nu o s-o fac nici acum. Am vazut ca a fost o discutie cu privire la votul pe care Romania l-ar fi dat sau nu l-ar fi dat impotriva, nu am nicio informatie oficiala. Importanta a fost sustinerea a mii si mii de oameni din Romania, care m-au sustinut in aceasta procedura plina de obstacole. Din acest punct de vedere, Romania m-a sustinut.

Cu privire la acuzatiile asupra mea, cred ca sunt lamurite, am decizii definitive, si in dosarul penal si actiuni disciplinare.

E o zi prea frumoasa pentru justitia din Romania sa intru in dezbateri cu politicienii. Cand a fost nevoie de dialog, l-am purtat cu persoana in cauza, fiecare isi exercita atributiile cum crede de cuviinta si conform legii".

Consiliul Uniunii Europene a votat joi pentru numirea Laurei Codruta Kovesi in functia de procuror sef european. Kovesi este prima persoana care va ocupa aceasta functie, nou infiintata.