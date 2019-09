Peste jumatate dintre angajati au in plan sa ceara o marire salariala sau sa isi caute un nou loc de munca pana la finele acestui an, nivelul insuficient al veniturilor fiind principala nemultumire a acestora, arata datele unui sondaj efectuat de o platforma de recrutare online.



"Sase din zece respondenti au declarat ca au in plan sa isi caute activ alt loc de munca, iar lor li se adauga alti aproape 7% care iau in calcul aceasta posibilitate. Un sfert dintre respondenti afirma ca nu isi vor cauta alt loc de munca, insa daca vor primi o oferta mai buna, o vor accepta cu siguranta. Doar sub 4% dintre respondenti afirma cu tarie ca nu sunt interesati deloc de alt job, fiind multumiti cu cel actual. Chiar daca nu vor reusi sa isi gaseasca alt job, 55% dintre respondenti au spus ca au de gand sa ceara o marire salariala de cel putin 20%. Alti 17% sunt indecisi daca vor face acest lucru si doar 28% afirma ca nu intentioneaza sa ceara angajatorului mai multi bani", arata un sondaj realizat de BestJobs, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, interesul pentru un job in strainatate ramane ridicat, date fiind nivelurile salariale mult mai ridicate din alte tari. In aceste context, doi din zece respondenti au in vedere sa isi caute un job inclusiv in strainatate pana la finalul anului, iar 22,3% nu exclud aceasta varianta.

Sondajul mai arata ca 44% dintre angajati si-ar da demisia pe loc daca ar gasi in alta parte un salariu intre 500 si 1.000 de euro. "Trei din zece angajati (30%) ar renunta imediat la jobul actual pentru un salariu intre 1.000 si 2.000 de euro, in timp ce 12% ar schimba maine jobul pentru un salariu care depaseste 2.000 de euro. Doar 14% dintre respondenti au afirmat ca nu si-ar da demisia doar pentru bani", se mentioneaza in analiza platformei de recrutare online.

Ce ii retine pe angajati sa isi schimbe locul de munca

Pe de alta parte, principalul motiv care i-ar retine pe angajati sa isi schimbe jobul este ca lucreaza intr-o echipa de care s-au atasat foarte mult (25% dintre respondenti). Pentru alti 16,8%, motivul principal pentru care si-ar pastra jobul actual este ca biroul e aproape de casa. Aproape tot atatia se tem sa nu "cada din lac in put", iar 12,7% sunt retinuti de faptul ca in domeniul in care activeaza sunt putine locuri de munca disponibile.

Sondajul BestJobs a fost efectuat in perioada 1 -13 septembrie 2019, pe un esantion de 1.105 de utilizatori de internet.