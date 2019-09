Viorica Dancila si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale din luna noiembrie.



"Am convingerea ca romanii isi doresc un altfel de presedinte, ca isi doresc un presedinte care sa iubeasca Romania si pe romani, am convingerea ca avem nevoie de echilibru in aceasta tara. Avem nevoie de un presedinte activ care sa fie de fiecare data in mijlocul oamenilor, un presedinte care sa respecte Constitutia si care sa aiba in vedere o relatie interinstitutionala corecta cu Parlamentul. Am convingerea ca avem nevoie de presedinte care sa sustina un pact pentru bunastarea romanilor", a declarat Dancila.

"Voi fi un presedinte care sa sustina un pact pentru bunastarea romanilor, astfel ca niciun pensionar sa nu se teama ca pensia ii va fie taiata, nicio mama sa nu ii fie frica ca nu va primi salariul sau ca ii va fi taiata alocatia copilului, nicio familie din aceasta tara sa nu mai aiba frica ca va veni un guvern care sa ia masuri de austeritate impotriva romanilor", a spus Viorica Dancila, la iesirea din sediul BEC, potrivit Digi24.