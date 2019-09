Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca Laura Codruta Kovesi a fost votata de Consiliul UE pentru functia de procuror-sef european.



Potrivit surselor G4Media.ro, fosta sefa a DNA a obtinut 17 voturi favorabile din cele 22 exprimate.

Comunicatul integral transmis de PNL:

"Este o victorie imensa pentru Romania, la care a contribuit decisiv Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de liderii si europarlamentarii PNL care au facut un lobby intens pentru Laura Codruta Kovesi.

Partidul National Liberal, in calitate de membru al PPE, a folosit toate parghiile de influenta pentru a obtine acest rezultat, reusind sa determine schimbari de pozitii in randul tarilor care initial nu au votat in favoarea Laurei Codruta Kovesi.

In momentul critic, am reusit sa castigam in favoarea candidatului roman batalia cu PSD din Parlamentul European, care si-a declarat sustinerea pentru Laura Codruta Kovesi, dupa ce Consiliul votase in favoarea candidatului francez. Acel moment a fost hotarator pentru parcursul ulterior al candidaturii, in conditiile in care ne-am confruntat cu tactici diversioniste ale europarlamentarilor PSD.

Am obtinut decizia de mentinere a sprijinului Parlamentului European dupa alegerile europene si am reusit sa acceleram formarea comisiei de negociere pentru a relua, astfel, votul din COREPER.

Este un succes cu atat mai important, in conditiile in care Guvernul Dancila a militat impotriva candidatului roman printr-o campanie agresiva si toxica de fake-news.

In acelasi timp, este o palma imensa primita de Guvernul Dancila din partea statelor europene. Mesajul transmis Guvernului PSD este ca pozitiile pe care le adopta nu sunt luate in seama, nu sunt in concordanta cu abordarile europene. Actualul Guvern este cazut in irelevanta si nu poate obtine nimic bun pentru Romania".