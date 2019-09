Mircea Badea este de parere ca presedintele Klaus Iohannis "nu are toate tiglele pe casa" si sustine ca ceea ce a spus presedintele dupa discutia CCR, nu are nicio legatura cu ceea ce a spus CCR de fapt.

"Este, dupa parerea mea, una dintre cele mai teribile zile pe care le traieste aceasta tara, o zi in care iti pui intrebarea daca presedintele Romaniei are toate tiglele pe casa. E ok? Nu, serios! Daca nu-i ok si putem sa-l ajutam cu ceva, totusi, l-as ajuta, ca e presedintele in exercitiu si na.

Vazand exact ce a zis CCR, am observat ca nu are nicio legatura cu ce au zis reporterasii frenetici, dar nicio legatura. Mult mai grav, nu are nicio legatura cu ce a zis presedintele Romaniei. Atunci, m-am panicat. Am zis: fratioare, ori eu am innebunit de tot si nu mai inteleg ce citesc, ori cu Werber se intampla ceva drastic.

Daca as fi avut incredere in 112, dar, dupa multe episoade de viata, nu mai am incredere, dar, altfel, dupa ce am citit minuta, as fi sunat la 112 sa spun ca eu cred ca este un nene, il cheama Klaus Werner Iohannis, cautati-l si salvati-l", a spus Mircea Badea in timpul emisiunii sale, "In gura presei", potrivit antena3.ro.