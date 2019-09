Dacia a inmatriculat 46.968 de masini noi in Europa in luna august, in crestere cu 7.1%, in contextul in care piata auto in ansamblu a inregistrat o scadere de 8.6%



Desi luna august a fost una mai putin buna pentru piata auto din Europa, Dacia reuseste sa obtina valori pozitive. Potrivit datelor oficiale publicate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA), constructorul de la Mioveni a inmatriculat 46.968 de masini noi, in crestere cu 7.1% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Cota de piata Dacia a fost de 4.4%, in crestere de la 3.7%. Citeste continuarea pe automarket.ro.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre Dacia, europa, crestere, inmatriculari

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×