Consiliul General a adoptat, in sedinta de marti, un proiect de hotarare privind schimbarea denumirii Parcului Baneasa in Parcul Jersey City.



In referatul de aprobare privind schimbarea denumirii, semnat de primarul general, Gabriela Firea, se aminteste de hotararea Consiliului Local Sector 1 din 28 ianuarie privind solicitarea catre CGMB de schimbare a denumirii Parcului Baneasa in Parcul Jersey City, scrie Agerpres.

Conform referatului, Consiliul Local al Sectorului 1 are dreptul sa hotarasca, in conditiile legii, cu acordul CGMB, cooperarea sau asocierea cu autoritatile administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.

In acest context, a fost aprobata de catre Consiliul Local al Sectorului 1 incheierea Intelegerii de cooperare intre sectorul 1 si Jersey City, New Jersey, din SUA.

"Propunerea vine ca initiativa care sa marcheze inceputul cooperarii dintre Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti si Jersey City, New Jersey din SUA, prin atribuirea denumirii orasului-partener unei locatii publice din fata Ambasadei Statelor Unite ale Americii, respectiv Parcul Jersey City, care se numeste in prezent Parcul Baneasa", se mai arata in document.

Parcul Baneasa apartine domeniului public si se afla in administrarea Consiliului Local sector 1.