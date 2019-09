In perioada 13-15 septembrie 2019, Asociatia Act for Tomorrow, Fairy Romania si Asociatia Sens Civic din Neamt, au organizat o ampla actiune de ecologizare a lacului Bicaz, primul pas din cadrul programului “Ape curate in Romania”.

Pe durata celor 3 zile au fost implicati 220 de voluntari din comunitatea locala si judetele invecinate. Au fost colectati 1060 de saci de deseuri (din care 700 de PET, iar 360 de alte deseuri), insumand un total de 4 tone. 4 dintre malurile lacului, pe le-am gasit sufocate de deseuri, sunt acum din nou curate: Malul Baicului (Izvorul Alb), Malul Potoci, Malul Ruginesti, Malul Poiana Largului. Cu sprijinul angajatilor Hidroelectrica a fost curatata si zona Prizei de Apa.

Celor 220 de voluntari le-au fost alaturi si persone publice, precum Vladimir Draghia, Alice Cavaleru, Faboulous Muses (Diana Enciu si Alina Tanasa) si Sanziana Negru, care ne-au ajutat sa ducem mai departe apelul nostru de implicare si responsabilizare fata de natura.

Odata cu lansarea programului "Ape curate in Romania", a fost lansata prima sticla de Fairy fabricata complet din plastic reciclat (PCR) si plastic colectat din oceane, disponibila in editie limitata in magazinele din Romania. Proiectul isi propune sa contribuie la constientizarea problemei poluarii cu plastic a oceanelor, sa inspire consumatorii sa participe la curatarea

plajelor si sa recicleze deseurile menajere, potrivit unui comunicat remis 9AM.

"Actiunea desfasurata in acest weekend reprezinta doar un prim pas din demersurile pe care asociatia noastra si le propune in urmatorul an pentru curatarea apelor din Romania. Am gasit malurile lacului efectiv sufocate de deseuri si nu le-am parasit pana cand nu am epuizat toti sacii pe care i-am avut la noi. Vom reveni si in primavara cu o actiune si mai mare, deoarece consideram ca aceasta problema care afecteaza ecosistemul si sanatatea populatiei trebuie tratata cu seriozitate si necesita un parteneriat real intre institutiile publice, societate civila si mediul privat", a declarat Andrei Cosuleanu, Presedintele Asociatiei Act for Tomorrow.

"Am sentimentul ca micul efort pe care l-am depus pe parcursul a trei zile de inotat printre peturi si fel si fel de materiale de plastic m-a ajutat sa constientizez mai mult faptul ca noi oamenii ne aflam intr-un cerc vicios cand vine vorba de aruncat la nimereala deseurile, pentru ca intr-o forma sau alta, ele tot la noi revin", a spus Filip, un voluntar in varsta de 18 ani.