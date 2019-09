Legistii au trimis la DIICOT raportul final privind expertiza antropologica a fragmentelor osoase descoperite la liziera unei paduri din Caracal, unde Gheorghe Dinca sustine ca a aruncat ramasitele Luizei Melencu, si au precizat ca acestea apartinand unei fete de 15 – 19 ani. Specialistii mentioneaza ca este vorba despre o alta persoana decat Alexandra Macesanu. In plus, Institutul National de Medicina Legala a transmis ca restul fragmentelor osoase din gospodaria inculpatului provin de la animale.



"La data de 18.09.2019, Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici a transmis DIICOT – Structura Centrala raportul final de expertiza medico-legala antropologica asupra fragmentelor osoase gasite cu ocazia conducerii in teren a inculpatului Dinca Gheorghe la data de 05.08.2019, in zona de liziera de padure amplasata pe terenul statiunii de cercetare si dezvoltare agricola Caracal ca fiind locul unde a aruncat mai multe fragmente osoase ce au fost identificate si ridicate”, a transmis, miercuri, DIICOT, potrivit News.ro.

Raportul arata ca fragmentele osoase si fragmentele dentare expertizate provin de la scheletul unei singure persoane de sex feminin la care se estimeaza varsta biologica la momentul decesului de circa 15-19 ani.

"Resturile scheletale si dentare identificate in liziera padurii statiunii agricole Caracal provin de la o alta persoana decat cea descoperita la data de 26.07.2019. De asemenea, la aceeasi data, Institutul National de Medicina Legala ”Mina Minovici” a transmis DIICOT – Structura Centrala raportul final de expertiza medico-legala antropologica asupra fragmentelor osoase descoperite in toate perimetrele cercetate in locuinta inculpatului si a excavatiilor efectuate in incinta imobilului, in perioada 12.08.2019 - 28.08.2019. Din concluziile acestui raport rezulta faptul ca intregul material osos examinat este de origine animala", a mai transmis DIICOT.