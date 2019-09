O pensionara din Arad a ramas fara pensie chiar in ziua in care si-a primit banii, dupa ce s-a oferit sa recompenseze un barbat care a ajutat-o la bagaje, insa care a vazut ca femeia are o suma mare in portofel si i l-a furat.



Incidentul a avut loc marti seara, iar victima a alertat un echipaj de jandarmi prezent pe strada. Acestia au vazut un tanar ce alerga de-a lungul unei strazi si au pornit in urmarirea suspectului, care a fost imobilizat. "In urma verificarilor efectuate, jandarmii au constatat faptul ca barbatul, in varsta de 21 de ani, a observat o femeie care se chinuia sa transporte mai multe bagaje si un carucior in care avea un copil si s-a oferit sa o ajute pana la o statie de autobuz. Pentru fapta sa, femeia a decis sa-l recompenseze cu o suma de bani pe care i-a scos din portmoneu si i-a oferit acestuia. Barbatul a vazut ca in portmoneu sunt mai multi bani si, profitand de un moment de neatentie din partea femeii, i-a sustras portmoneul in care avea 950 lei, dupa care a luat-o la fuga", a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Arad, Daniel Monoranu. Jandarmii au intocmit pe numele barbatului acte de sesizare necesare organelor de urmarire penala, pentru savarsirea infractiunii de furt, iar portofelul cu intreg continutul a fost restituit victimei. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

