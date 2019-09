Magistratii Tribunalului Olt au prelungit miercuri, cu 30 de zile, pana pe 24 octombrie, mandatul de arestare pentru Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu.

Potrivit purtatorului de cuvant al Tribunalului Olt, judecatorul Florentina Stana, hotararea instantei poate fi atacata cu apel, insa Dinca a anuntat ca nu va formula contestatie.

Cauza este instrumentata de procurorii DIICOT, iar printre acuzatiile aduse lui Dinca sunt cele de omor si viol.

Luni si marti, procurorii DIICOT si ofiterii de politie judiciara au reconstituit partial principalele momente ale infractiunilor pe care le-ar fi comis Gheorghe Dinca, activitatile desfasurate de anchetatori vizand si indicarea de catre acesta a modalitatii si mijloacelor comiterii infractiunilor de profanare de cadavre.

"In zilele de 16 si 17 septembrie, procurorii DIICOT - Structura Centrala, impreuna cu ofiteri de politie judiciara delegati in cauza, pe baza materialului probator administrat pana in prezent, au procedat la reconstituirea partiala a activitatilor ce reprezinta elementul material al infractiunilor cercetate in cauza denumita generic 'Caracal'. Activitatile intreprinse au vizat indicarea de catre inculpatul Dinca Gheorghe a principalelor momente sub aspectul racolarii, rapirii, adapostirii, violarii si uciderii celor doua victime, precum si modalitatea si mijloacele comiterii infractiunii de profanare de cadavre, in raport de aceleasi doua victime", se precizeaza in comunicatul DIICOT.

Pe 26 iulie, in urma unei perchezitii, in locuinta lui Dinca din Caracal au fost gasite intr-un butoi, in cenusa, resturi osoase de natura umana. Potrivit DIICOT, raportul de expertiza medico-legala a indicat faptul ca persoana de sex feminin evidentiata in urma analizelor genetice ale probelor biologice de os este Alexandra Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.

Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112 si, ulterior, i-a incinerat corpul. De asemenea, el a sustinut ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie, potrivit Agerpres.