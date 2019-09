Andrei Caramitru, membru al USR, este de parere ca, fata de tarile din Occident, Romaina, in Molodova si Muntenia, nu a iesit inca din evul mediu.

"Romania feudala. Suntem inca partial in evul mediu tarziu.

Istoria predata in scoli, scrisa de propagandisti, ne spune ca Romania a fost intotdeauna puternica, cea mai tare, sa fim mandri.

De fapt Romania e un stat care - in Moldova si Muntenia - inca nu a iesit din evul mediu. Avem acolo inca sute de ani intarziere fata de Occident. Sa nu ne miram ca sunt si conduse feudal (cu baronul local si biserica). Avem insa si o Romanie deja Europeana: Transilvania plus centrele urbane mari au aceleasi rezultate ca si Europa de Vest.

Haideti sa ne uitam la 2 indicatori cheie: urbanizarea (cati locuitori sunt in orase) si rata de analfabetism.

In Occident:

* acum 500 de ani, 90% din locuitori erau tarani analfabeti

* In 1900, 45% locuiau in orase si 85% stiau sa citeasca.

* Acum - peste 75% stau in orase, doar 5% lucreaza in agricultura si cei din “sate” de fapt stau in suburbii mai departate ale oraselor mari, unde si lucreaza. Peste 40% au studii universitare.

La noi, in Moldova si Muntenia:

* in 1900 80% erau analfabeti si peste 85% erau tarani iobagi. La fel ca in Occident acum 500-700 de ani

* Acum, 3-4 la suta sunt total analfabeti, insa peste 60% sunt analfabeti functionali. In orasele mici si la sate, doar maximum 5% au studii universitare (profesorii, preotii si cativa care lucreaza la stat). Peste 70% sunt inca la sate. Este nivelul Europei de Vest de acum multe sute de ani.

Si ce se intampla totusi? Tara se schimba radical si repede. Zonele astea de ev mediu - se depopuleaza masiv. Urbanizare intr-o viteza ametitoare. Insa - in loc sa vina in orasele mari din Romania - merg in orasele din Vest. Un salt incredibil dar care nu ne ajuta direct. Trebuie sa facem politici de urbanizare si de educatie" a scris Andrei Caramitru pe Facebook.