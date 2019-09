In urma unui conflict care a izbucnit in trafic, un om de afaceri in varsta de 46 de ani, din Dolj, a fost omorat de doi tineri care se aflau intr-o caruta, marti seara.

Incidentul a avut loc in comuna Vrata din judetul Mehedinti, afaceristul fiind lovit cu parii de cei doi tineri, pana cand a murit. Parchetul de langa Tribunalul Mehedinti a declarat ca agresorii in varsta de 23, respectiv 26 de ani, au fost retinuti timp de 24 de ore, in noaptea de marti spre miercuri, pentru ca ar fi omorat in bataie un om, din cauza unui conflict care a izbucnit in trafic. Victima mergea cu un camion al societatii si a fost implicta intr-un incident minor cu caruta, potrivit hotnews.ro. "Conducatorul auto a coborat de la volan, a inceput o altercatie verbala cu ocupantii carutei, conflictul a degenerat, iar doi dintre tinerii din caruta l-au lovit cu parii pe conducatorul auto, acesta decedand pe loc. La sosirea ambulantei s-a constatat decesul. Cele doua persoane au fost retinute pentru 24 de ore, urmeaza sa continue ancheta", a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, Fanica Cercel.

