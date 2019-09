Administratia Nationala de Metorologie a emis o atentionare nowcasting de vant, in 9 judete ale tarii, pana miercuri la ora 14:00.

Intensificari locale ale vantului care la rafala vor atinge 55-65 km/h, iar la munte vor depasi 70-80 km/h, in judetele Alba, Covasna, Brasov, Mures, Harghita si Sibiu.

In judetul Botosani, in zona joasa a judetului Suceava si in judetul Iasi, in localitatile Harlau, Deleni, Cotnari, Scobinti, Lespezi, Tatarusi, Valea Seaca, Sipote, Vanatori, Ceplenita, Bivolari, Andrieseni, Todiresti, Cristesti, Siretel, Plugari, Coarnele Caprei se vor semnala intensificari locale ale vantului, care la rafala vor atinge viteze de 50-60 km/h si izolat 70 km/h, potrivit ANM.