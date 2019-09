Primaria Timisoara a achizitionat, prin intermediul societatii de salubrizare, 54 de cosuri de gunoi din Anglia. Acestea urmeaza sa fie montate in Piata Victoria/Operei si in centrul istoric al orasului, a anuntat primarul Nicoale Robu.





Edilul Timisoarei a explicat ca motivul pentru care aceste cosuri au fost comandate tocmai din Anglia este pentru ca acolo au fost gasiti parametrii tehnici pe care si i-a dorit administratia publica timisoreana, potrivit ziare.com.

"Au sosit cosurile de gunoi pentru zona centrala, care vor fi montate in Piata Victoriei si in zona de promenada a orasului. Primaria nu putea sa le achizitioneze pana acum, pentru ca era nevoie de un operator de salubritate (...). Cele 54 de cosuri vor fi montate in perioada urmatoare. Valoarea achizitiei este de 132.000 lei fara TVA", a mentionat Robu in cadrul unei conferinte de presa.

Cosurile englezesti, cunoscute sub denumirea de "Glasdon Jubilee", au un mecanism de blocare special.