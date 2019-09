Toata lumea stie ca, in primele luni, sarcina este insotita de greturi si oboseala. Dar simptomele cu care te poti confrunta in cele 9 luni de asteptare sunt mult mai numeroase si, uneori, de-a dreptul greu de suportat.



Iata care sunt cele mai frecvente dureri in timpul sarcinii si ce poti face pentru a le calma.

Arsuri gastrice

Arsurile gastrice pot aparea inca din primele luni de sarcina. Ba chiar se spune ca o viitoare mama care are arsuri va aduce pe lume un bebelus cu mult par. Nu stim cat adevar este in aceasta afirmatie, cert este ca arsurile la stomac sunt foarte neplacute pentru gravide. Se manifesta prin senzatie de usturime pe esofag, durere in capul pieptului, eructatii, reflux gastro-esofagian. De ce apar aceste simptome? In timpul sarcinii, hormonii stimuleaza relaxarea muschilor si ligamentelor. Mai relaxat devine si sfincterul dintre esofag si stomac. Ca urmare, resturi alimentare si excesul de acid gastric pot patrunde spre esofag, provocand neplacuta senzatie de arsura. Daca te confrunti cu astfel de probleme, este bine sa mananci putin si des, sa eviti alimentele si bauturile care provoaca arsuri (sucuri carbogazoase, varza, fasole, prajeli, tocaturi etc.) si sa te hidratezi suficient.

Dureri de spate

Pe masura ce avanseaza, sarcina aduce un plus de kilograme pentru organismul tau. Burtica proeminenta schimba centrul de greutate, ceea ce solicita coloana vertebrala. Prin urmare, este posibil sa te numeri si tu printre cele aproximativ 8 din 10 femei insarcinate care experimenteaza durerile lombare. De asemenea, trebuie sa stii ca stresul si tensiunea emotionala nu fac decat sa favorizeze acutizarea durerilor. Daca nu ai suferit dureri de spate inainte de sarcina, vestea buna este ca acestea vor disparea dupa nastere. Pana atunci, poti ameliora durerea de spate prin miscari de gimnastica pentru gravide, corectarea posturii, purtarea de haine si incaltaminte confortabile, relaxare, odihna. Evita efortul fizic intens: ridicarea de greutati, statul prelungit in picioare. Acestea pot pune in pericol atat spatele, cat mai ales evolutia sarcinii.

Dureri pelvine

Hormonul relaxin pe care corpul il produce in sarcina are rolul de a pregati ligamentele din zona pelvisului pentru nastere. Aceasta modificare a ligamentelor care sustin uterul poate fi insotita de dureri pelvine. Nu este cazul sa te alarmezi, in cele mai multe cazuri nu sunt contractii premature. Dar pentru siguranta ta este bine sa discuti cu medicul despre simptomele resimtite. Este posibil sa iti prescrie un antispastic si sa te sfatuiasca sa aplici comprese caldute pe zonele dureroase.

Hemoroizi

Constipatia este principala cauza a hemoroizilor in sarcina. Dificultatea la eliminarea scaunului pune presiune in plus asupra zonei rectale si perineale. In plus, presiunea uterului asupra rectului duce de asemenea la formarea de hemoroizi in timpul sarcinii. Aceasta patologie creeaza disconfort si durere, uneori ducat la sangerari rectale, ceea ce constituie o problema majora in sarcina. Pentru astfel de simptome trebuie sa te adresezi neaparat medicului. Tratamentele vor fi utilizate doar la indicatiile medicului. Vestea buna este ca hemoroizii pot disparea dupa nastere sau, daca nu, pot fi tratati chirurgical, dar tot dupa nastere. Atentie! Uneori, nasterea pe cale naturala poate agrava boala hemoroidala.

Dureri de picioare

Din cauza retentiei de apa si a circulatiei periferice deficitare, este foarte posibil sa apara si durerile de picioare. Ba chiar se pot dezvolta varice, ca urmare a cresterii in greutate si a hormonilor de sarcina care stimuleaza formarea de noi vase de sange. Un rol il are si predispozitia genetica. Daca mama si bunica ta au avut varice, atunci le poti calca si tu pe urme. Ca sa iti relaxezi picioarele, evita posturile incomode („picior peste picior”), renunta la pantofii cu toc. Mentine-ti picioarele ridicate atunci cand stai la birou sau in pat. Nu renunta la miscare; inotul, mersul pe jos fiind activitati benefice. Hidrateaza-te suficient si limiteaza consumul de sare. Evita cafeaua, ceaiul verde sau alte ceaiuri asiatice, alcoolul.