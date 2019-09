Un barbat de 47 de ani din comuna Ieud a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 si 3 pe corp dupa ce, in urma unor altercatii verbale cu sotia sa, aceasta l-a incendiat, a precizat marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Cecilia Grozavu.



Evenimentul produs in noaptea de luni spre marti a fost preluat de Sectia 2 Politie Rurala Bogdan Voda care a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 despre faptul ca, in curtea unei locuinte din comuna Ieud, o femeie in varsta de 43 de ani a aruncat cu benzina pe sotul ei in varsta de 47 de ani si i-a dat foc.

Barbatul a fost transportat la spitalul din Sighetu Marmatiei pentru acordarea de ingrijiri medicale, iar femeia a fost internata la Sectia Psihiatrie din spital, scrie Agerpres.

In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de tentativa la omor. Barbatul are arsuri gradul II si III, cu precadere de la brau in sus, la nivelul capului, gatului si toracelui si la ambele maini. Acesta a fost stabilizat si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Baia Mare.

Prognosticul medicilor din cadrul SJU Baia Mare este unul rezervat si se are in vedere transferul pacientului catre o clinica de arsi din Bucuresti.