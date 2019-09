Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a anuntat ca exista doua concluzii ale grupului de lucru din cadrul Ministerului Justitiei, care nu sutin Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie in actuala forma.

"Din punctul de vedere al ministrului Justitiei si al Ministerului Justitiei, dupa cum cunoasteti, acum ceva vreme eu am instituit un grup de lucru interministerial, la nivelul Ministerului Justitiei, coordonat direct de catre ministrul Justitiei, prin care am incercat sa aducem la aceeasi masa, ca si puncte de vedere, am cerut puncte de vedere atat de la institutiile relevante din sistemul judiciar, cat si a asociatiilor profesionale, si aceasta analiza a cuprins recomandarile GRECO, MCV, Comisiei de la Venetia si alte recomandari venite inclusiv de la fiecare roman care ne-a scris in aceasta perioada. Dupa cum stiti, in aceasta perioada, se redacteaza urmatorul raport MCV, eu vineri am fost si am avut discutii tehnice la Bruxelles. Va spun in premiera, noi terminam aceasta analiza, acest raport in perioada urmatoare, sper eu, in maximum 2 saptamani. Va spun din concluziile preliminare ca sunt doua concluzii destul de interesante, care au majoritatea, si niciuna nu sustine functionarea in aceasta forma a acestei institutii. Astea sunt concluziile preliminare. Eu o sa fac public acest raport, o sa-l pun la dispozitia opiniei publice", a declarat Ana Birchall, potrivit g4media.ro.