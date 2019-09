O salamandra uriasa recent identificata este considerata cel mai mare amfibian din lume in urma descoperirii unor noi varietati ale speciei, cu ajutorul mostrelor ADN prelevate de la un exemplar aflat intr-un muzeu, relateaza marti Press Association.



Exemplarele de salamandra uriasa chinezeasca - inclusa in categoria vietuitoarelor aflate in pericol de disparitie - erau pana recent considerate o singura specie, Andrias davidianus. Insa, analizele efectuate de Zoological Society of London (ZSL) si Muzeul de Istorie Naturala din Marea Britanie au relevat trei linii genealogice distincte la salamandre din sisteme riverane si regiuni montane diferite de pe teritoriul Chinei.

Cele trei varietati - Andrias davidianus, Andrias sligoi si inca una recent descoperita, care nu a fost inca denumita, sunt suficient de diferite din punct de vedere genetic pentru a reprezenta specii separate, au explicat autorii studiului.

In cadrul cercetarii, ale carei concluzii au fost publicate marti in jurnalul Ecology and Evolution, oamenii de stiinta au descoperit ca salamandra uriasa din China de Sud - Andrias sligoi - este cea mai mare dintre cele circa 8.000 de specii de amfibieni care traiesc in prezent.

''Declinul efectivului de salamandre uriase chinezesti a fost catastrofal, indeosebi din cauza recentei supraexploatari pentru alimentatie'', a declarat profesor Samuel Turvey din cadrul ZSL, unul dintre autorii principali ai studiului.

''Speram ca aceste informatii noi referitoare la diversitatea speciilor au venit la timp pentru a ajuta la conservarea cu succes a acestora, insa este nevoie de masuri urgente pentru protejarea oricarei populatii viabile de salamandre uriase ramase'', a subliniat specialistul.

Exemplarele de salamandra uriasa chinezeasca erau in trecut raspandite in zone din centrul, sudul si estul Chinei.