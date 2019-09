O fata in varsta de 24 de ani, din Bistrita-Bargaului, si-a dat foc in fata iubitului, intr-o criza de gelozie, iar acum se zbate intre viata si moarte la spital.



Fata s-a intalnit cu iubitul ei noaptea trecuta, in jurul orei 02:00 si, in urma unei dispute cu acesta, s-a stropit cu benzina si si-a dat foc. Tanarul a sunat imediat la 112 si a incercat sa stinga flacarile, iar medicii sositi la fata locului au incercat sa o stabilizeze.

Aflata in stare foarte grava, victima a fost internata la Spitalul de Urgenta Bistrita si urmeaza sa fie transferata la Bucuresti.

"La Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita a fost adusa in noaptea de luni spre marti, in jurul orei 2.30, o femeie de 24 de ani cu arsuri de gradul 3 pe aproximativ 45 la suta din suprafata corpului (cap, fata, gat, membre superioare, torace anterior, flancuri, abdomen), arsuri de cai aeriene, constienta, insa cu dureri mari. Pacienta a fost tratata in UPU si in aceasta dimineata va fi transferata cu un elicopter SMURD la Spitalul de Arsi din Bucuresti", a declarat purtatorul de cuvant al Spitalului de Urgenta Bistrita-Nasaud, Camelia Strungari, potrivit observator.tv.