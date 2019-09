Administratia Prezidentiala marcheaza Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului prin iluminarea in portocaliu a Palatului Cotroceni.



"La data de 17 septembrie, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) marcheaza Ziua Mondiala pentru Siguranta Pacientului.

Administratia Prezidentiala se alatura acestei initiative prin iluminarea in portocaliu, culoare desemnata de OMS ca simbol al acestui eveniment, a Palatului Cotroceni, marti, incepand cu ora 19:00.

Campania din acest an, cu tema 'Ingrijirile medicale in conditii de siguranta', isi propune cresterea gradului de constientizare atat in randul profesionistilor din domeniul furnizarii serviciilor de sanatate, cat si al pacientilor cu privire la necesitatea dezvoltarii culturii sigurantei pacientului in sistemul sanitar", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.