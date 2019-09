Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca in Europa situatia "este deja hilara daca nu ar fi grava", in timp ce in Romania e liniste.

"Nu a existat perioada in care leaderii lumii au fost mai prosti decat acum. Si cei din Europa de Vest iau premiul de prostie absoluta. Cunosc foarte bine pe multi oameni care merg anual la Davos. Elita mare a lumii. Oamenii astia nu inteleg nimic - nu au citit istorie, nu inteleg fenomenele economice si politice globale. Nu ii intereseaza decat urmatorul contract mare sau urmatorul vot. Niste mediocri birocrati care au ajuns sa “administreze” diverse companii uriase sau tari, reprezentatii unui sistem prost, opac pe care nici macar nu il inteleg. Nu pot vorbi inteligent despre nici o tema. Sunt disperati sa elimine din jurul lor oamenii inteligenti care le pot lua locul. Sa nu ne miram ca avem un grad de inegalitate economica exploziv, tensiuni politice peste tot (lumea se revolta), tensiuni uriase intre tari, incalzirea globala care ne condamna si pe noi si in special pe copiii nostri. Si ca nu exista nici un plan, nimic. Avem doar prosti care ranjesc in diverse intalniri si conferinte. In Europa - situatia este deja hilara daca nu ar fi grava. Comisia propusa este plina de penali dar si de cvasi-fascisti. Sefa Comisiei este o doamna care pare pierduta pe acolo. Europenii din Vest vorbesc deschis despre apropierea de Rusia (desi Putin face orice ca sa destabilizeze Europa din interior). De ce? Ca sa nu fie “presati” de SUA. Sa fie “independenti” (dar in pat cu criminalii din Kremlin care ii cumpara cu multi bani inainte sa le puna otrava in cafea). Cum sa fie “independenta” UE daca nu e in stare sa aiba o armata proprie, o bruma de tehnologie digitala, independenta energetica sau macar niste institutii functionale? Mai bine desteptii astia ar citi un pic istorie. Ar afla ca toate imperiile care au adus la butoane barbarii din exterior si care nu au mai avut o busola morala s-au prabusit. La noi - e liniste. Avem pe Vasilica la guvern si pe cineva care tace, nu munceste si nu se oboseste la Cotroceni. Noi stam la terase, gratare si mergem in city-breakuri. Suntem bine", a scris Caramitru pe Facebook.

