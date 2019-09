Luni dimineata, a inceput reconstituirea crimei in cazul Alexandrei Macesanu, in prezenta lui Gheorghe Dinca.





Gheorghe Dinca a fost scos din arestul IPJ Olt, luni dimineata, pentru reconstituirea crimei in cazul Alexandrei Macesanu, ce are loc in Dobrosloveni, localitatea Alexandrei Macesanu. Barbatul va reface traseul din ziua in care a luat-o pe fata la ocazie.

Ulterior, anchetatorii au revenit la Caracal, la liceul unde a invatat Alexandra. Dinca le-a aratat oamenilor legii cum a coborat din masina, cum a urcat pe bancheta din spate, cum a legat-o si lovit-o pe Alexandra, scrie adevarul.ro.

De la scoala au continuat drumul a continuat spre dig, acolo unde Dinca a aruncat telefonul tinerei. In jurul orei 11:00, anchetatorii au ajuns la casa lui Gheorghe Dinca.

Acesta le-a aratat oamenilor legii cum a bagat masina in curte, iar apoi au reconstituit pas cu pas cele intamplate la sfarsitul lunii iulie. O politista de Politia Capitalei joaca rolul Alexandrei. Dinca a legat-o la maini cu cureaua de la pantaloni, exact asa cum a facut cu tanara din Caracal.

Anchetatorii se afla inca la reconstituirea zilei de 24 iulie, cand Dinca a rapit-o pe Alexandra. Urmeaza ca Dinca sa arate si ce a facut in data de 25 iulie, cand Alexandra a sunat la 112.

De asemenea, politista din Bucuresti, care are aceeasi inaltime si greutate cu Alexandra, va fi folosita si la reconstituirea scenei cu butoiul. Dinca va trebui sa explice exact cum a pozitionat trupul adolescentei, precum si modul in care a asezat in butoi, peste Alexandra, materialele inflamabile pe care le-a folosit pentru arderea trupului fetei.