Jurnalista Alice Iacobescu a anuntat ca a luat decizia sa demisioneze de la postul de televiziune Digi24, unde lucreaza de sapte ani.



"Consider ca este momentul sa fac o schimbare si, in mod cert, o sa fie o schimbare de substanta. Imi doresc foarte mult sa fac jurnalism, jurnalism de calitate, si sunt convinsa ca voi reusi sa fac asta si de aici incolo. Voi vedea sub ce forma. In acest moment, nu stiu unde ma duc, dar stiu ce am de oferit", si-a motivat Alice Iacobescu decizia.

Alice Iacobescu lucreaza la Digi24 inca de la lansarea postului, din martie 2012. In media, lucreaza de peste 20 de ani, cariera sa incepand la Tele 7 abc si continunad la BBC World Services, iar apoi in cadrul grupului Intact, noteaza adevarul.ro.