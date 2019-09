Fratele lui Octavian Ursulescu, Florin Silviu Ursulescu, a murit la varsta de 73 de ani.

Florin Silviu Ursulescu, fratele cunoscutului prezentator Octavian Ursulescu, a fost cel mai important cronicar al muzicii rock si folk di Romania.

"Florin-Silviu Ursulescu s-a nascut la 1 octombrie 1945 in Bucuresti si a inceput sa colectioneze discuri cu muzica inca din adolescenta.

Tot de atunci incepe sa consulte reviste si publicatii straine cu caracter muzical pop-rock – franceze, engleze, italiene (discurile si publicatiile erau procurate, cu mari eforturi, sacrificii, cheltuieli, prin intermediul celor care mai plecau peste hotare, in tara negasindu-se asa ceva).

Devine un foarte documentat cunoscator al tuturor ramurilor muzicii numite «de divertisment» – folk, rock, pop si alte ramuri inrudite, atat din tara, cat si din peisajul international (nu numai cel anglo-american, ci si cel european, atat occidental, cat si din tarile foste socialiste – Cehoslovacia, Polonia, RDG, Ungaria).

A fondat mai multe cluburi de muzica in Bucuresti, a scris istoria rockului romanesc, a lucrat pentru Radio si a semnat miide cronici muzicale in revistele de specialitate", a scris pe Facebook un prieten de-al lui Florin Silviu Ursulescu in memoria sa.