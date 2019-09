Gheorghe Dinca, inculpat pentru omor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu, participa, luni, la reconstituirea efectuata de anchetatori, el fiind dus la Dobrosloveni si Caracal, unde se reconstituie traseul acestuia si al Alexandrei din ziua de 24 iulie, cand fata a disparut.

Dinca a fost dus la Dobrosloveni, in localitatea de domiciliu a Alexandrei Macesanu, de unde, pe 24 iulie, ar fi luat-o pe adolescenta in masina, la "ocazie", spre a o transporta la Caracal, in zona Liceului "Mihai Viteazul".

Gheorghe Dinca a fost adus in urma cu doua zile in arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt si a fost preluat luni dimineata pentru a fi dus la Caracal in vederea efectuarii reconstituirii faptelor pe care acesta le-ar fi savarsit. Reconstituirea ar putea dura mai multe zile.

Pe 26 iulie, in urma unei perchezitii, in locuinta lui Dinca din Caracal au fost gasite intr-un butoi, printre cenusa, resturi osoase de natura umana. Potrivit DIICOT, raportul de expertiza medico-legala a rezultat faptul ca persoana de sex feminin evidentiata in urma analizelor genetice ale probelor biologice de os este Alexandra Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.

Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112 si, ulterior, i-a incinerat corpul. De asemenea, el a sustinut ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie, potrivit Agerpres.