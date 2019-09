Dietele vegana si vegetariana sunt asociate unui risc redus de boli cardiovasculare, insa ar putea creste posibilitatea declansarii unui accident vascular cerebral, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie pe parcursul a 18 ani si publicat recent, citat de Press Association.



Persoanele care au adoptat dietele vegana si vegetariana prezinta o reducere cu 22% a riscului de boli de inima in comparatie cu cele care consuma carne, potrivit unei cercetari realizata la Universitatea Oxford. De asemenea, persoanele care mananca peste, dar nu si alte tipuri de carne (dieta pesco-vegetariana) au un risc de afectiuni cardiovasculare redus cu 13% in fata de cele care consuma carne.

Insa, oamenii de stiinta au descoperit ca vegetarienii si veganii prezinta un risc de cinci ori mai ridicat de accidente vasculare cerebrale in comparatie cu persoanele care consuma carne, cauza fiind reprezentata partial de un aport insuficient de vitamine.

Cercetarea, publicata in British Medical Journal (BMJ), a analizat date de la 48.188 de persoane care nu aveau in antecedentele medicale boli cardiovasculare sau accidente vasculare cerebrale la inceputul studiului.

Grupul a fost impartit in consumatori de carne (24.428 de persoane), consumatori de peste dar nu si alte tipuri de carne (7.506 persoane) si vegetarieni (16.254 persoane).

De-a lungul unei perioade de 18 ani, in total au fost inregistrate 2.820 de cazuri de boli cardiace ischemice si 1.072 de cazuri de accident vascular cerebral.

Dupa ajustarea factorilor ce ar fi putut influenta rezultatele, cercetatorii au concluzionat ca persoanele pesco-vegetariene au prezentat o reducere cu 13% a riscului de boli cardiovasculare in comparatie cu cele care consumau carne, in timp ce vegetarienii si veganii inregistrau o reducere cu 22% a acestui risc.

''Am observat procente mai scazute ale bolilor cardiace ischemice la persoanele consumatoare de peste si la vegetarieni in comparatie cu cele care consumau carne, ceea ce pare sa se datoreze cel putin partial unui index de masa corporala mai scazut si a incidentei mai mici a tensiunii arteriale ridicate, nivelului marit al colesterolului si diabetului'', au notat cercetatorii.

Studiul a identificat, insa, o crestere cu 20% a riscului de accident vascular cerebral la vegetarieni si vegani in comparatie cu persoanele care consuma carne. Motivul, potrivit oamenilor de stiinta, ar fi reprezentat de nivelurile mai scazute ale vitaminelor in randul vegetarienilor si veganilor cuprinsi in studiu.

''Vegetarienii si veganii (din studiu) prezinta niveluri mai scazute ale mai multor substante nutritive (de exemplu, vitamina B12, vitamina D, aminoacizi esentiali si acizi grasi polinesaturati n-3), iar diferentele observate la unii dintre acesti factori nutritivi ar putea contribui la aceste asociatii'', se arata in concluziile studiului.

Oamenii de stiinta, care au precizat ca este nevoie de studii suplimentare in acest sens, au indicat ca nivelurile reduse ale colesterolului total in randul vegetarienilor si veganilor ar juca de asemenea un rol, scrie Agerpres.

''Dietele vegetariana si vegana au devenit din ce in ce mai populare in ultimii ani, partial datorita beneficiilor percepute ale acestora, dar si preocuparilor cu privire la mediu si bunastarea animalelor'', au notat cercetatorii.