Comisarii brasoveni de la Protectia Consumatorului au sanctionat cu amenzi usturatoare si au dispus oprirea activitatii unor comercianti care vindeau produse alimentare, duminica, in cadrul unei manifestari organizate in Piata Sfatului din Brasov, dupa ce au constatat mai multe nereguli.



Conform sefului Corpului de control de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, Sorin Susanu, comisarii brasoveni au gasit, in urma controlului efectuat duminica, o serie de nereguli la firmele care pregateau mancare pentru a o vinde publicului prezent in Piata Sfatului, cu prilejul Festivalului Maghiar, printre care marfa tinuta in conditii improprii si produse expirate, lipsa autorizatiei, improvizatii la sursele de gaz, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, a fost dispusa distrugerea produselor neconforme si oprita activitatea firmelor care aveau probleme, fiind, totodata, aplicata si o amenda de 20.000 de lei.