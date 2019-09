Serban Huidu a reactionat dupa ce pe retelele de socializare s-ar fi sugerat ca Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, nu va intra la inchisoare in urma accidentului provocat in care si-a pierdut viana un tanar pe soseaua Chitilei, in aceeasi maniera in care nici prezentatorul TV nu a primit o asemenea pedeapsa in urma accidentului rutier in care au murit trei persoane.



"Au inceput. Pe net toti sunt judecatori si toti «au dreptate». Nu e treaba mea sa comentez un accident. Atat timp cat nu se stiu detalii este inutil. Condoleante familiei indurerate si as vrea sa ii rog pe cei cu pareri si alte «adevaruri absolute» sa se abtina. Macar din respect pentru ce s-a intamplat. Pentru «moralistii de carton» drama nu conteaza. Tot ce vor e sa se mai razbune virtual pe cei care cred ei ca sunt vinovati de neputinta proprie", a scris Huidu pe Facebook, alaturi de un meme in care este infatisat linistindu-l pe Gino Iorgulescu ca fiul sau nu va face inchsoare

