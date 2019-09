Saptamana viitoare va predomina un regim termic al aerului mai ridicat decat in mod obisnuit, in aproape toata tara, iar temperatura medie diurna a aerului se va incadra intre 11 si 26 de grade, abaterile termice pozitive fiind de 1 - 7 grade in majoritatea zonelor de cultura, potrivit prognozei agrometeorologice aferente perioadei 14-20 septembrie data publicitatii de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).



Temperatura maxima a aerului va oscila intre 18 si 32 grade in cea mai mare parte a regiunilor agricole, afirma meteorologii.

In ceea ce priveste temperatura minima a aerului, aceasta se va situa intre 4 si 20 grade pe aproape intreg teritoriul, valori mai scazute fiind posibile in depresiunile din estul Transilvaniei.

Temperatura medie a solului la adancimea de 5 centimetri va fi cuprinsa intre 12 si 25 grade, optima continuarii pregatirii patului germinativ in vederea insamantarilor de toamna, precum si desfasurarii fazelor incipiente de vegetatie la culturile (rapita si orz) infiintate pana in prezent, respectiv, germinare si rasarire.

Sub aspect pluviometric, se prognozeaza ploi locale, izolat sub forma de aversa, insotite de descarcari electrice si intensificari temporare ale vantului, acestea fiind nesemnificative din punct de vedere agricol. Rezerva de apa in stratul de sol 0-20 cm/ogor se va incadra in limite scazute si deosebit de scazute, seceta pedologica fiind moderata, puternica si extrema, in aproape toata tara. Izolat in nord-vestul Banatului, continutul de umiditate din sol va prezenta valori satisfacatoare.

Conform ANM, in conditiile agrometeorologice mentionate, pe terenurile unde se vor mentine deficite de umiditate in sol, procesele de maturare ale speciilor prasitoare vor fi mai intense, semnalandu-se fortari stadiale. Lucrarile de pregatire a patului germinativ in vederea infiintarii culturilor de toamna in epoca optima se vor desfasura cu dificultate.

La floarea-soarelui se va semnala maturitatea deplina (50-100%), continuandu-se si local chiar finalizandu-se lucrarile de recoltare. Sub aspect fenologic, porumbul isi va definitiva faza de maturitate in ceara (90-100%), plantele aflandu-se predominant la maturitatea deplina (10-100%) si recoltarea, in toata tara.

Sfecla de zahar din toate bazinele de cultura va inregistra ingrosarea axei hipocotile concomitent cu acumularea zaharului in radacina, iar la cartof vor predomina uscarea vrejilor si recoltarea, in cea mai mare parte a regiunilor agricole, scrie Agerpres.

In majoritatea plantatiilor, pomii fructiferi si vita de vie se vor afla la cresterea si coacerea fructelor/boabelor, acumularea zaharului, precum si recoltarea la soiurile ajunse la maturitatea de consum.

La rapita si orzul de toamna semanate pana in prezent se vor semnala germinarea si rasarirea, extinzandu-se suprafetele insamantate in majoritatea regiunilor.

In general, conditiile mentionate vor favoriza continuarea lucrarilor agricole de sezon, respectiv recoltare, transport, depozitare, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, araturi, pregatirea patului germinativ, semanat etc.

Specialistii ANM recomanda efectuarea araturilor si pregatirea patului germinativ in vederea insamantarii culturilor de toamna in epoca optima, pe arealele cu o aprovizionare satisfacatoare cu apa a solului; in zonele unde continutul de umiditate din sol in stratul arabil este scazut se recomanda lucrari superficiale de pregatire a terenului; continuarea lucrarilor de recoltare, transport si depozitare ale produselor agricole de sezon; eliberarea suprafetelor agricole de resturile vegetale.

"Evolutia starii de vegetatie pentru perioada estimata utilizeaza prognoza meteorologica pe scurta/medie durata asociata cu informatiile fenologice colectate saptamanal prin monitorizarea principalelor culturi agricole din Romania situate in apropierea statiilor meteorologice cu program agrometeorologic din reteaua Administratiei Nationale de Meteorologi", precizeaza ANM.