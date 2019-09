"Categoric, daca as fi presedinte de partid, nu as semna un asemenea pact, pentru ca in primul rand ar fi o urcare in barca guvernului PSD pe niste politici pe care noi le-am acuzat a fi incorecte. V-o spun sigur, am vazut in pact aici ca grija PSD-ului care cheama la semnarea acestui pact e bunastarea romanilor.

Sa nu se supere nimeni pe mine, dar e cel mai mare fals pe care l-am vazut pus pe hartie, in ultimul timp. Marirea pensiilor si salariilor nu inseamna cresterea bunastarii. Inseamna cresterea calitatii vietii. Nu inseamna spitale in care iei nosocomiale si iesi la cimitir, scoli adecvate. Calitatea vietii inseamna sa aiba autostrazi, un mediu curat si abia apoi salariu. Degeaba ai salariu mai mare daca te duci in spital si mori, degeaba ai pensie mai mare cand iesi din spital cu o cruce in fata. Pensiile trebuiau marite, dar trebuiau marite chibzuit", a declarat fostul sef de stat, in cadrul unei interventii telefonice la Romania Tv, potrivit stiripesurse.ro.