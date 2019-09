Stabilirea unei limite a caloriilor consumate la fiecare masa s-a dovedit o strategie mai buna pentru slabit in comparatie cu respectarea unei limite a caloriilor consumate intr-o zi, sugereaza un studiu la care au participat cercetatori din Marea Britanie si Statele Unite, citat de Press Association.



Persoanele care urmeaza un regim de slabit si respecta o limita a numarului de calorii consumate la fiecare masa au mai multe sanse sa manance mai putin in comparatie cu cele care urmeaza o strategie ce implica o limita a caloriilor consumate pe parcursul unei zile, potrivit unei cercetari efectuate la Warwick Business School.

Doua grupuri de 50 de participanti au primit din partea specialistilor fotografii cu mancare, insotite de sugestii privind numarul de calorii din fiecare farfurie.

Participantilor le-au fost oferite, de asemenea, informatii legate de numarul de calorii recomandate zilnic in functie de sex si varsta si ulterior au fost rugati sa isi stabileasca in mod independent propriul buget de calorii.

Potrivit rezultatelor publicate in Journal of Consumer Research, persoanele care au stabilit o limita a caloriilor pentru fiecare masa si gustare au avut un consum mediu general de 1.528 de calorii pe zi, scrie Agerpres.

Persoanele din al doilea grup, care au stabilit o limita a caloriilor pe zi, au avut un consum mediu general de 2.011 calorii pe zi.

Subiectii care au respectat limita de calorii pentru fiecare masa in parte au consumat, in medie, de 1.417 calorii pe zi, cu 219 mai putine decat cei care au stabilit o limita pe zi a numarului de calorii.

''Cei cu buget zilnic (de calorii) au redus aportul caloric la mesele in cazul carora au considerat ca exista cel mai mare risc de a manca excesiv, precum cina sau gustarile, dar nu au luat in considerare celelalte mese. Cei care au urmat un buget (al caloriilor) pentru fiecare masa in parte au redus numarul de calorii la toate mesele, ceea ce a redus aportul zilnic'', a explicat doctor Miaolei Jia, profesor asociat la Warwick Business School, conducatorul studiului.

Aradhna Krishna, de la Universitatea din Michigan, care a colaborat la acest studiu, a precizat ca aceasta abordare se poate dovedi utila si in cazul persoanelor care doresc sa reduca numarul de tigari fumate sau consumul de bauturi alcoolice. ''Rezultatele noastre nu sunt relevante doar pentru controlul aportului de hrana, cat si a fumatului sau alcoolului - orice context in care oamenii au un motiv sa isi reduca consumul'', a precizat ea.