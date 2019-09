Obiceiul de a dormi in timpul zilei, o data sau de doua ori pe saptamana, poate reduce riscul de evenimente asociate bolilor cardiovasculare, sugereaza un studiu realizat in Elvetia, citat de Press Association.



Un pui de somn in timpul zilei, indiferent de durata, este asociat cu injumatatirea riscului de infarct si accident vascular cerebral, au concluzionat specialistii care au publicat o cercetare in jurnalul stiintific Heart.

Studiul a fost realizat pe 3.462 de persoane din Lausanne, Elvetia, cu varste intre 35 si 75 de ani la inceputul cercetarii.

Subiectii au fost monitorizati o perioada medie de cinci ani si au raportat cat de des au dormit in timpul zilei in saptamana anterioara, scrie Agerpres.

58% dintre persoanele studiate nu dormisera deloc in timpul zilei, circa unu din cinci (19%) au spus ca au tras un pui de somn in timpul zilei o data sau de doua ori pe saptamana, iar circa unu din 10 (12%) dormisera in timpul zilei in trei pana la cinci zile. Aproximativ 11% dintre respondenti dormisera in timpul zilei de sase pana la sapte ori pe saptamana.

In perioada de monitorizare de cinci ani au fost consemnate in randul participantilor 155 de evenimente cardiovasculare, precum infarct si accident vascular cerebral.

Un somn scurt in timpul zilei, o data sau de doua ori pe saptamana, a fost asociat cu o reducere cu 48% a riscului de producere a unui eveniment cardiovascular.

''Subiectii care dormeau in timpul zilei o data sau de doua ori pe saptamana au avut un risc mai mic de evenimente asociate bolilor cardiovasculare, in timp ce nu a fost identificata nicio asociere in functie de o frecventa mai mare a somnului sau de durata'', a declarat doctor Nadine Hausler din cadrul Spitalului Universitar din Lausanne.

''Multi dintre noi ar putea sa doreasca sa traga cate un pui de somn de 40 de minute, insa este nevoie de mai multe dovezi inainte de a putea spune ca somnul regulat in timpul zilei ajuta la reducerea riscului de infarct sau accident vascular cerebral'', a precizat Vanessa Smith de la British Heart Foundation.

''Insa, exista multe alte schimbari ce tin de stilul de viata ce pot fi realizate, despre care stim ca ajuta la mentinerea sanatatii inimii si a vaselor de sange. 150 de minute de activitate fizica moderata pe saptamana si adoptarea unei diete mediteraneene sanatoase pot reduce riscul de atac de cord sau de accident vascular cerebral. Stim, de asemenea, ca tratarea hipertensiunii arteriale si gestionarea colesterolului pot reduce riscul de afectiuni cardiace si circulatorii, cu potential letal'', a precizat Smith.