Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, atrage atentia ca presedintele Iohannis a lasat Ministerul Afacerilor Interne fara ministru, in plin proces de reformare a sistemului de urgenta si pe fondul tragediei din Caracal.



"De doua zile, Ministerul Afacerilor Interne a ramas fara conducere! E pentru prima oara in istoria acestei institutii care are un rol central in asigurarea ordinii publice si sigurantei cetateanului.

In plin proces de reformare a sistemului de urgenta, pe fondul tragediei de la Caracal, in plin proces de organizare a alegerilor prezidentiale, domnul Iohannis gaseste de cuviinta sa lase MAI fara ministru!

Asta e 'Romania normala' pe care ne-o propuneti domnule Presedinte?! Cum veti raspunde daca se produce o calamitate sau un accident grav si nu va fi un ministru care sa coordoneze interventiile?

Parafrazandu-va propriile declaratii, 'trebuie sa moara oameni' ca sa numiti ministri, asa cum va obliga Constitutia?", a scris Fifor pe Facebook.