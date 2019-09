"Acesta nu este un spital privat, asa cum ati fi tentati sa credeti, ci este unul construit si dotat de Primaria Capitalei. Da, se poate si la stat, am schimbat modul in care facem multe dintre investitiile publice, pentru ca ne adresam oamenilor si nu urmarim doar rezultate exprimate in cifre, ci si sa aducem o stare de bine celor pentru care le realizam.

Spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu este singurul spital de copii din Bucuresti construit de la zero, un proiect pe care l-am gasit blocat, - un santier inchis -, si pentru care am identificat solutii de a fi reluata si finalizata constructia.

In acesti ani, am finalizat proiectul si am depasit procedurile greoaie de achizitii pentru dotarea cu echipamente moderne a bucatariei si biberoneriei.

Spitalul dispune si de un ambulatoriu modern, pe care l-am inaugurat in 2017, care are deja si un loc de joaca atractiv.

Apreciez si contributia celor 4 fundatii care au facut ca spitalul sa fie unul mai primitor, mai potrivit pentru copii – fiind animat cu personaje de poveste si din desene.

Loc de joaca modern si atractiv la Ambulatoriul integrat al Spitalului clinic de copii Dr. Victor Gomoiu

Proiectul de refacere a fost finalizat, odata cu amenajarea noului loc de joaca, dotarea noii bucatarii si a biberoneriei

Ambulatoriul integrat al Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” (str. Prieteniei nr. 2, sector 3, Bucuresti) dispune de un loc de joaca modern si atractiv, special amenajat pentru micutii pacienti care se prezinta la consultatii. Primarul General, Gabriela Firea, a vizitat asazi unitatea medicala, inclusiv bucataria noua si biberoneria, dotate recent cu echipamente moderne specifice.

Primarul General, Gabriela Firea: „Acest spatiu a fost gandit pentru a le usura celor mici perioada de spitalizare. Pacientii copii au nevoie de o mai mare atentie din partea noastra, a tuturor, si trebuie incurajati. Valoarea totala a investitiei realizata de Primaria Capitalei, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti, pentru locul de joaca se ridica la aproape 35.000 euro, ce face parte dintr-un proiect amplu deblocat in anul 2016. Unul dintre cele mai importante rezultate este faptul ca rata de redirectionare spre alte unitati medicale a scazut de la 3.000 la 0 – daca inainte de aceste lucrari apareau situatii in care pacientii nu puteau fi tratati pe motivul lipsei de echipamente adecvate, in ultimii doi ani nu au mai existat astfel de cazuri, dotarile asigurate de Primaria Capitalei, prin ASSMB, fiind de ultima generatie. Spitalul are acum 11 specializari, iar timpul de diagnosticare a scazut cu pana la 50%”.

Locul de joaca este un mini-parculet, un loc de relaxare pentru cei mici, prevazut cu: foisor cu acoperis, foisor fara acoperis, trei tobogane, doua de 2,5 metri lungime si unul de 1,5 metri lungime, un carusel cu bancute si platforma, balansoar, figurina pe arc, leagan cu doua scaune si opt banci.

Amenajat cu pavele de cauciuc, spatiul de joaca a fost gandit in asa fel incat si copiii cu nevoi speciale sa fie in siguranta. Mai mult, pentru acestia exista o zona de joaca dedicata, in care se regasesc dotari adecvate copiilor cu nevoi speciale: carusel pentru copii, leagan si ansamblu de joaca.

Peretii interiori au fost decorati cu scene din povesti pentru copii, animalute sau desene animate, printr-o colaborare cu 4 fundatii (Fundatia ANOUK, Fundatia STVROS NIARCHOS, Fundatia ARPE si Fundatia Inocenti Bucuresti). Picturile ii bucura pe cei mici, le fac perioada de spitalizare mai placuta si atmosfera generala mai primitoare.

Finantare europeana

Ambulatoriul Spitalului Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” a fost reabilitat si modernizat, cu finantare europeana, lucrarile fiind finalizate in anul 2017. Valoarea finala a proiectului a fost de peste 1,6 milione euro, din care 1,5 milioane euro din fonduri nerambursabile si cofinantare de la bugetul local de aproximativ 133.000 euro. Unitatea a avut aproximativ 26.000 de pacienti in ultimii doi ani, iar cazurile de redirectionare motivate de lipsa dotarilor specifice au scazut la 0.

Principalele rezultate estimate ale proiectului de reabilitare a Ambulatoriului integrat vizeaza cresterea cu 50% a numarului pacientilor tratati anual, de la 19.580 la 29.370 pacienti.

In cadrul proiectului au fost realizate lucrari de reabilitare si consolidare a cladirii ambulatoriului integrat (lucrari de arhitectura, lucrari de rezistenta, lucrari de instalatii, izolatii); lucrari de modernizare ce cuprind recompartimentari conform circuitelor si fluxurilor medicale aprobate (inclusiv pentru accesul si deplasarea pe verticala a persoanelor cu dizabilitati), finisaje specifice unitatilor sanitare, desfacerea si executarea instalatiilor conform structurii noi de functionare propuse.

De asemenea, a fost realizata dotarea cu echipamente tehnologice si medicale specifice, inclusiv mobilier pentru cabinetele medicale nou infiintate (dotari cladire, mobilier specific pentru dotarea infrastructurii serviciilor de sanatate, dotari de specialitate cu echipamente si aparatura medicala). Printre acestea, si un computer tomograf performant.

In ambulatoriul Gomoiu lucreaza 12 medici si 13 asistente. Unitatea, in suprafata de 1.180 mp, dispune de 11 specializari: Dermatologie, Pediatrie Generala, Kinetoterapie, ORL, Oftalmologie, Endocrinologie, Ginecologie pediatrica, Neuropsihiatrie, Neurologie, Ortopedie, Alergologie. In plus, in cadrul acestui spatiu, exista si cabinete medicale cu alte specializari: Psihologie, Logopedie, Laborator Explorari Functionale cu asistent si cabinet Computer Tomograf.

Investitiile face parte din Strategia municipala in domeniul sanatatii realizata in actualul mandat – pentru a creste calitatea actului medical, accesul populatiei la teste si terapii moderne si nivel de educatie al acesteia in domeniu.

Primaria Capitalei continua sa realizeze, prin ASSMB, investitii in cele 19 spitale, in domeniul medicinei scolare, prin proiecte de sanatate dedicate bucurestenilor si prin campanii de informare/constientizare.

Scurt istoric

Pana in anul 2011 in cladirea Ambulatoriului functiona Sectia de Recuperare Neuropsihomotorie a Spitalului Clinic de Copii “Dr.Victor Gomoiu”. Cladirea realizata in 1965 era intr-o stare avansata de degradare.

In anul 2011, Primaria Municipiului Bucuresti a implementat un proiect cu fonduri din Programul Operational Regional 2007-2013. Valoarea finala a proiectului a fost de peste 1,6 milione euro, din care 1,5 milione euro din fonduri nerambursabile si cofinantare de la bugetul local de aproximativ 133.000 euro.

O parte dintre lucrarile de reabilitare s-au desfasurat pana la finalul anului 2015, fiind ulterior sistate intrucat proiectul tehnic avea lipsuri majore, care impiedicau functionarea: nu continea bransamentele pentru curent, precum si alte amenajari functionale esentiale. Sistarea lucrarilor punea in pericol inclusiv finantarea din fonduri europene.

Lucrarile au fost reluate ca urmare a initiativei Primarului General, Gabriela Firea, in septembrie 2016 si finalizate in martie 2017", a scris Firea pe Facebook.