Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca a venit momentul pentru reforma orotdoxiei.



"A venit momentul pentru reforma ortodoxiei

Pe la 1500, biserica catolica era profund corupta. Vindea pe bani 'certificate' prin care iti garanta ca ajungi in rai. Preotii si cardinalii se lafaiau intr-o bogatie ostentativa. Ce povesteau in biserici nu mai avea legatura cu Biblia.

Si 2 lucruri s-au intamplat: (i) schimbarea rapida a societatii (renastere, iluminism, descoperirea Americii) si (ii) a aparut o noua tehnologie - imprimeria lui Guttenberg care permitea ca informatia sa se duca la toata lumea.

Niste teologi si preoti catolici au atacat atunci biserica catolica pentru a o reforma. Erau 'protestantii'. Motivul principal a fost coruptia. Si s-au folosit de noua tehnologie (imprimeria). Au schimbat lumea si au permis Vestului sa se dezvolte si sa ajunga centrul lumii.

Am asa o senzatie. Situatia la noi e prea similara cu ce s-a intamplat in 1400-1500 in Vest. Si la noi se schimba societatea rapid, coruptia este enorma, BOR este deconectata total de la ce vrea lumea si profund corupta, noua tehnologie sunt retelele sociale.

Cred ca e momentul sa apara niste 'reformisti; din interiorul BOR, niste teologi si preoti luminati, sa o schimbe. Cu toata forta si convingerea. Altfel BOR va disparea, incet incet. Dar va frana dezvoltarea tarii inca o generatie.

Avem nevoie de un Luther, de un Calvin al Romaniei acum. Acela va ramane in istorie peste 500 de ani - nu Patriarhul Daniel", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.