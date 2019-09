Mama tanarului decedat in urma accidentului de pe soseaua Chitilei, provocat de Mario Iorgulescu, sustine ca fetita fiului ei nu stie pana la acest moment ca tatal sau nu mai este in viata.



"N-a vrut sa ma trezeasca nimeni sa-mi spuna nimic. Cand m-au trezit surorile, am crezut ca s-a intamplat ceva cu sotul. Dupa am aflat ca era vorba de fiul meu, salvarea era la poarta, se pregatisera, stiau ca o sa reactionez urat.

Eu asta sper, asta vreau, ca legea sa-si faca datoria, sa fie pedepsit (n.r. – soferul care a provocat accidentul).

Copilul meu a murit nevinovat, a lasat copii in urma. Era singurul meu copil si sa nu ramana el (n.r. – Mario Iorgulescu) nepedepsit. Copilul meu a lasat o fetita de 7 ani si un baietel de 4 luni. Fetitei nu i-am zis ca tatal ei a murit. Am dus-o la bunicii ceilalti. Nici la ora actuala nu stie ca tatal ei e mort. Intai, sa-l ducem pe el la locul lui si apoi vedem cum facem. Am fost si la psiholog sa intrebam si au zis ca nu e bine sa o aducem aici. Sa o ducem intr-un parc, sa-i explicam ca tati a plecat la Doamne Doamne", a declarat femeia, citata de adevarul.ro.