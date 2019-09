Apple si-a prezentat cele mai noi smartphone-uri, iPhone 11, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max, ce vin cu functii noi, dar si cu preturi ridicate. Totusi, exista alternative daca nu vrei sa-ti faci credit pentru achizitia celui mai nou iPhone.





iPhone 11 și iPhone 11 Pro încă nu au ajuns oficial în România și nici nu au fost listate în cadrul operatorilor telecom, însă trebuie să știi că iPhone 11 Pro a fost anunțat la un preț de 999 de dolari, iar Pro Max la 1099 de dolari, în timp ce iPhone 11 costă 700 de dolari.

Bineînțeles, telefoanele vor fi aduse și la noi în țară, dar la prețuri mai mari. Dacă nu vrei să cheltuiești o asemenea sumă pe iPhone, noi ți-am pregătit o listă cu cinci telefoane la fel de bune (poate chiar mai bune) și pe care să le poți cumpăra mai ieftin.

Primul candidat evident este Samsung Galaxy Note 10 și Note 10 Plus. Samsung Galaxy Note 10 este un telefon cu o diagonală de 6,3 inchi, cu un ecran întins până în margini și cu o perforație pentru cameră în partea de sus. Note 10 are 8 GB RAM și 256 GB spațiu de stocare, se încarcă repede și este suficient de puternic pentru orice aplicație sau joc din Play Store. În plus, Samsung Galaxy Note 10 are și un stylus cu care poți lua notițe, poți controla camera foto de la distanță și așa mai departe. Poți cumpăra telefonul de aici.

Note 10 Plus este o versiune și mai puternică, are mai mult RAM, un ecran mai mare și cu o rezoluție ridicată și suport pentru un card microSD de până la 1 TB. Pentru mai multe detalii despre acest telefon poți citi review-ul nostru. Nu este cu mult mai ieftin decât iPhone 11 Pro, însă îl găsești la un preț bun aici.

Dacă te interesează să-ți iei un telefon pentru care performanța este primordială și mai vrei să faci și ceva gaming, atunci poți să iei în considerare Asus ROG Phone. Are un afisaj OLED cu o rată de refresh mare de 90 Hz, 8 GB RAM, procesor Snapdragon 845, tactat la 2,96 GHz și cu un sistem de răcire special. Are un design mai țipător, însă vine cu o mulțime de accesori care te-ar putea ajuta în gaming. Există și ROG Phone 2, însă acesta nu se vinde încă în România. Până atunci poți cumpăra Asus ROG Phone de aici.

Totuși, poate nu dorești un telefon Android, atunci singura alternativă viabilă este să cumperi un telefon iPhone mai vechi. Noi îți recomandăm să cumperi iPhone X, cel care a venit cu notch-ul celebru. Display-ul este OLED, cele două camere sunt bune, are o construcție premium și nu pierzi foarte multe dacă-l alegi pe acesta în detrimetul lui iPhone 11. Totuși, ar trebui să te grăbești deoarece Apple a anunțat că nu va mai produce acest model. Poți cumpăra iPhone X de aici.

Ultima recomandare de telefon care să te facă să uiți de iPhone 11 este Huawei P30 Pro. Telefonul a fost lansat în primăvară și are 8 GB RAM și un procesor performant în forma lui Kirin 980. P30 Pro are patru camere foto care te vor ajuta să faci fotografii bune, chiar și noaptea. Poți fotografia la un zoom optic de 5x și ai și un senzor ultrawide de 20 MP pentru a fotografia peisajele. Are toate aplicațiile Google și va trece, până la finalul anului, pe Android 10. Îl poți cumpăra de aici.