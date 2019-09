Uniunea Salvati Romania someaza Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) si pe ministrul Daniel Breaz sa ia masuri urgente pentru prelungirea contractului de inchiriere (nu a termenelor de evacuare) a Castelelor Peles si Pelisor si sa demareze fara intarziere procedurile pentru inceperea lucrarilor de restaurare.



"Incepand din aprilie 2018, Ministerul Culturii nu mai are un contract valabil cu Casa Regala a Romaniei in privinta celor doua castele si a Casutei Poarta, iar ultimul termen de evacuare, prelungit mai bine de un an, a expirat la 31 iulie 2019. In urma cu doua zile, primul din cele trei imobile, Casuta Poarta, a fost predat Casei Regale. In actualele conditii, Muzeul Peles este sub amenintarea de a trebui sa evacueze colectiile de patrimoniu gazduite de Castelul Peles si Castelul Pelisor si de a preda si aceste cladiri.

Este o situatie intolerabila, punctul culminant al indolentei Ministerului Culturii fata de istoria si mostenirea culturala a Romaniei si dovada incompetentei actualului ministru. Nu doar ca ministrul Breaz nu a facut absolut nimic ca sa prelungeasca contractul si sa se asigure ca Muzeul Peles va ramane deschis, ci, in plus, incalca obligatiile Statului roman de a restaura imobilele respective.

Muzeul Peles e gazduit in prezent fara contract in cladiri de patrimoniu in care nu a facut absolut nicio lucrare de restaurare sau reparatie majora in ultimii ani si care sunt in pericol de a se degrada iremediabil. USR avertizeaza guvernul PSD – care a fost informat pana la nivel de premier despre situatia de la Peles – ca asemenea gesturi criminale la adresa trecutului si viitorului Romaniei nu pot si nu vor ramane nesanctionate.

'Statul roman si-a asumat obligatia de a pastra ansamblul de la Peles in patrimoniul tarii, de a se ingriji ca de el sa se bucure si generatiile urmatoare, iar in loc de asta, ultimii ministri instalati de PSD in fotoliul de la Cultura s-au uitat cum Pelesul se degradeaza, cum interioarele se distrug, iar in final cum Muzeul e pe cale de a fi evacuat si desfiintat din cauza ca domnul Breaz e prea ocupat cu propria cariera, iar Guvernul PSD, cu devalizatul bugetului national. Ii solicit imperios ministrului Breaz sa invite Casa Regala la masa dialogului si sa asigure viitorul Muzeului Peles intr-un mod adecvat', a declarat deputatul USR Iulian Bulai, membru in Comisia pentru cultura, arte si mijloace de informare in masa a Camerei Deputatilor", se arata intr-un comunicat USR.