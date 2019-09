Florin Nidelea, primarul localitatii Clejani, acolo unde trei elevi au distrus o scoala, spune ca a mobilizat oamenii pentru a repara institutia de invatamant. Luni, spune el, scoala se va deschide din nou pentru elevi.



Potrivit primarului, scoala este distrusa in proportie de 90%.

"S-a intamplat un incident nefericit. Cei trei copii au intrat in scoala dupa program, in jurul orei 16. Scoala era inchisa de la ora 13:30. Dupa ora 16 a venit femeia de servici, i-a gasit in interiorul scolii, faceau baie in dus, pentru ca se murdarisera de praf, au folosit si extinctoare... au devastat in proportie de 90%, incepand de la mobilier scolar, calorifere, centrala, materiale didactice, tot ce le-a cazut in mana. Doi dintre ei erau elevii scolii respective, iar altul este din comuna Letca.

Un copil il avem cu probleme, a venit cu adeverinta medicala ca este "apt medical". Cam dubioasa acea adeverinta, o sa verifice organele competente. Am mai avut probleme cu el anul trecut, dar nu l-a nivelul asta, si i s-a scazut nota la purtare.

S-a discutat cu fiecare familie a copiilor respectivi, oamenilor le pare rau pentru ce s-a intamplat, au spus ca ne vor ajuta la repararea pagubelor. Oamenii au zis ca o sa ne ajute, cat o sa poata, pentru a repara, o sa mai ajutam si noi autoritatea locala... Noi speram ca luni sa dam drumul. Avem 20-30 de persoane in acest moment in scoala care lucreaza la curatenie, la reparatul bancilor.

La momentul acesta primaria de ocupa de costuri. Personal voi sta in fata scolii pana vom finaliza. Am stat personal cu copiii de vorba... (n.r au zis ca) s-au amuzat. V-am spus, unul dintre ei este cu probleme medicale", a declarat primarul, pentru Digi24.

Trei copii de 8, 9 şi, respectiv, 10 ani au distrus o scoala intreaga, pentru a se amuza si pentru ca asa au vazut intr-un joc. Ei au povestit că s-au enervat din cauza unei jucării muzicale pe care au aruncat-o la cosul de gunoi dar care a continuat sa cante.