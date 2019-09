Nutritionistul Mihaela Bilic ofera cateva recomandari in ceea ce priveste gustarea copiilor la scoala.



"Dilema de inceput de an scolar: ce dam copiilor la gustare?

De cateva zile s-a sfarsit cu linistea din trafic- au inceput scolile! Dar s-a sfarsit si cu linistea parintilor- cu totii se intreaba necontenit 'ce punem in pachetelul pentru scoala?' Recunosc ca nu exista un raspuns simplu, ca si cum ar fi ceva simplu cand vine vorba de copii. Alimentatia corecta, sanatoasa, perfecta pare sa fie preocuparea centrala a oricarui parinte. Nu-i gresit, as spune, cu conditia ca nu cumva de grija mancarii sa uitam de alt aspect, infinit mai important: echilibrul emotional, atasamentul sigur, comunicarea libera si dragostea neconditionata- elemente fara de care un copil nu poate fi 'bine crescut'.

Dar inapoi la 'bine hranit', subiectul despre care pot sa-mi dau cu parerea. Am auzit tot felul de bazaconii si aberatii cu privire la alimentatia copiilor, multe dintre recomandari fiind facute de nutritionisti ne-medici, care nu fac nicio diferenta intre curele de slabire dedicate adultilor si alimentatia necesara unui copil in crestere. Tocmai pentru ca toata lumea va spune ce sa faceti, eu as vrea sa va recomand ce sa NU faceti, in ce capcane ale idealismului alimentar, perfectionismului nutritional si ortorexiei psihice sa nu cadeti.

Cele 3 mese+2 gustari zilnice NU sunt obligatorii, cu exceptia situatiei in care copilul este slabanog, foarte activ (ca efort fizic) si spune ca ii e foame; in prezent s-a renuntat la gustarea de ora 10-11 (daca exista mic dejun) si se practica gustarea de ira 16-17, dar numai cand e justificata de foame!!

NU exista alimente sanatoase si nesanatoase, totul tine de cantitate; mezelurile si branzeturile sunt concentrate de carne/lapte, de aceea se mananca in cantitate mica (2-3 felii); dulciurile si zaharul sunt produse adresate placerii, de aceea se mananca rar/ocazional; bauturile racoritoare (naturale sau carbogazoase) nu sunt apa, ci desert, deci tot rar se consuma si ele.

Alegeti intotdeauna raul cel mai mic, acceptati compromisul: mai bine pufuleti decat chips-uri, mai bine chips-uri decat suc, mai bine covrig decat stick-suri, mai bine stick-suri decat baton de ciocolata, mai bine baton de cereale decat baton de ciocolata etc. Colectivitatea expune copiii la multe tentatii, nu fiti absurzi crezand ca sanatatea lor va avea de suferit daca vin in contact cu astfel de produse, important e sa NU faca un obicei din consumul lor.

Copiii NU trebuie pusi la cura de slabire si nici alimente interzise nu trebuie sa aiba, orice lucru interzis va fi dorit in familiile cu copii supraponderali trebuie facuta ordine si disciplina in dieta familiei, cu totii urmand apoi niste principii corecte de alimentatie echilibrata, ce vor avea ca rezultat slabitul. Atentie, mancatul emotional la copiii cu probleme afective sau dificultati de adaptare nu se rezolva prin cura de slabire!!

In loc sa va faceti multe griji pentru alimentatia copilului vostru, sfatul meu e sa va relaxati, sa dedramatizati situatia si sa relativizati problema mancarii: nu se imbolnaveste nimeni daca nu mananca corect, sanatatea, capacitatea intelectuala, succesul in viata si implinirea copilului vostru nu depind de o farfurie cu mancare. Incercati sa va ocupati mai atent de sufletul, decat de corpul lui, un copil schilodit emotional va avea toate sansele sa devina un adult cu probleme alimentare, sociale, profesionale, familiale. Mancarea, indiferent cat e de buna, poate cel mult sa va garanteze ca aveti un copil “bine hranit”. Dar asta, din pacate, nu inseamna ca este si un copil 'bine crescut'. Umpleti viata copiilor cu miscare, comunicare, atentie, entuziasm si bucurie-nu vor mai avea nevoie de mancare, fie ea sanatosa sau nu", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.