Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 septembrie, un mesaj cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania.





"Sarbatorim astazi, 13 septembrie, «Ziua Pompierilor din Romania». In aceasta zi, elogiem lupta eroica a pompierilor militari pentru apararea idealurilor de libertate nationala a Revolutiei Romane de la 1848. De asemenea, recunoastem si onoram meritele tuturor pompierilor si sacrificiile pe care acestia le fac pentru a asigura un climat de siguranta pentru toti cetatenii.

Pompierii romani s-au remarcat atat in momentele critice ale istoriei noastre, cat si in lupta de zi cu zi impotriva calamitatilor si dezastrelor naturale. Prin profesionalismul si devotamentul dovedite in indeplinirea misiunilor, sunteti continuatorii traditiilor de glorie ale pompierilor militari care s-au jertfit pentru libertatea natiunii romane.

Datorita curajului si spiritului de sacrificiu de care dati dovada la datorie, reprezentati un important factor de securitate in cadrul comunitatilor romanesti, beneficiind de increderea populatiei.

In aceasta zi aniversara, imi exprim aprecierea pentru intreaga dumneavoastra activitate si va indemn sa ramaneti, in continuare, in serviciul semenilor vostri.

Va doresc sanatate si mult succes.

La multi ani!”, a transmis in mesajul sau presedintele Klaus Iohannis, potrivit presidency.ro.