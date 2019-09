Andrei Caramitru, membru USR, expune motivele pentru care elvetienii sunt bogati si noi saraci, mentionand ca totul tine de organizare si mentalitate.



"De ce sunt elvetienii atat de bogati si noi atat de saraci?

M-au intrebat multi asta, pentru ca am stat jumatate din viata mea de adult in Elvetia si jumatate in Romania. O sa incerc sa va explic simplu. E totul despre organizarea lor si despre mentalitate.

Organizarea statului



La ei, comunitatile se gestioneaza singure. Puterea e acolo nu in capitala. Fiecare sat poate face referendumuri si se auto-guverneaza (au propria politica fiscala). Nu vin banii “de la centru”, nu exista prefect. Guvernul central are doar 7 ministri (din toate partidele, proportional) - care, prin rotatie, sunt “Presedinte”, fiecare cate un an.



La noi fix invers: totul e centralizat, avem 27 de ministri, 130 de secretari de stat, prefecti, PNDL-uri prin care se invart banii. Batalie politica constanta si imbecila. Comunitatile nu au nici o putere. Referendumurile nu functioneaza, putem vota orice ca nu conteaza.

Mentalitate



Ei sunt in mare parte protestanti. Sunt invatati asa: munca e cea mai importanta, sa nu furi, sa economisesti banii (sa arati bogatia este innaceptabil), sa ii investesti in comunitatea unde locuiesti. Sa participi la organizatiile comunitatii. Biserica lor a construit marile lor universitati si i-a invatat sa citeasca, sa gandeasca singuri, sa se intrebe.



La noi fix invers. Biserica ne-a invatat sa fim obedienti fata de baroni si de popi, sa asteptam sa ni se dea. Nu cumva sa gandim singuri. Imbogatirea (daca nu esti “boier”, politician sau popa) - este un pacat. Daca insa furi dar donezi ceva la biserica - esti declarat “vrednic” si ti se picteaza chipul in biserica. Munca nu e importanta. Poti face orice pacat - vei fi salvat daca pupi moaste si tii postul. Biserica investeste doar in biserici si catedrale nu in universitati.

Evident - elvetienii au fost ajutati si de pozitia geografica (in centrul Europei dar protejati de munti). Insa sunt cei mai bogati din Europa. Motivele fundamentale sunt insa cele de mai sus.

Cat despre biserica - da are un rol esential. Faptul ca ei sunt protestanti (Calvin, Zwingli - care au schimbat acolo tot prin 1500 in timpul renasterii si iluminismului) si noi ortodocsi (unde nu s-a schimbat nimic de 2000 de ani) conteaza enorm", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.