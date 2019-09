Avocatul Poporului a anuntat joi ca a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. nr. 62/2019 referitoare la Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si comunicatiile electronice, care, intre altele, "afecteaza drepturile, libertatile si indatoririle cetatenesti".





"Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta si pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice. Avocatul Poporului constata, intre altele, ca O.U.G. nr. 62/2019 afecteaza drepturi, libertati si indatoriri cetatenesti. Avocatul Poporului apreciaza ca se impune din partea legiuitorului delegat un spor de rigoare in motivarea urgentei, a dovedirii existentei unei situatii extraordinare, cu respectarea principiului proportionalitatii restrangerii exercitiului drepturilor afectate si a jurisprudentei Curtii Constitutionale, exigente pe care actul normativ criticat nu le intruneste", a anuntat un comunicat al institutiei, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, argumentele utilizate in preambulul actului normativ nu sunt de natura sa justifice situatia extraordinara si nici urgenta unui act normativ care, reglementand obligativitatea colectarii datelor cu caracter personal si a stocarii pe un termen nedefinit a acestora, limiteaza drastic exercitarea dreptului la viata intima, familiala si privata.

"Cat priveste argumentul legat de necesitatea stringenta privind localizarea celor care apeleaza la 112, Avocatul Poporului mentioneaza ca aceasta era posibila si prin reglementarea anterioara. In plus, din examinarea dispozitiilor legale nu rezulta scopul colectarii datelor de identificare si nici asigurarea garantiilor ca acestea vor fi folosite exclusiv in scopul declarat in preambul. Finalitatea urmarita de legiutorul delegat, si anume reducerea apelurilor abuzive prin identificarea si sanctionarea apelantilor abuzivi, prin intermediul colectarii datelor de identificare ale utilizatorilor de cartele preplatite, nu constituie o situatie extraordinara, nu este de natura a justifica urgenta reglementarii", a adaugat Avocatul Poporului.

In ceea ce priveste completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, justificarea oferita nu contine elementele necesare pentru care situatia care nu poate fi amanata ori necesitatea colectarii datelor de identificare ale utilizatorilor de cartele preplatite prin ordonanta de urgenta, cu atat mai mult cat aceeasi reglementare prin lege a fost supusa controlului a priori de constitutionalitate, aceleasi norme introduse fiind constatate ca neconstitutionale. De altfel, urgenta reglementarii nu se justifica nici prin prevederile continute, intrucat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2019 nu cuprinde nicio masura de aplicare imediata de natura sa rezolve o situatie extraordinara. Dimpotriva, aplicarea efectiva a solutiei legislative privind colectarea datelor de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM preplatite se realizeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2020.

"In context, Avocatul Poporului observa faptul ca O.U.G. nr. 62/2019 incalca art. 115 alin. (6) din Constitutie, prin afectarea dreptului la viata intima, familiala si privata, prevazut de art. 26 din Legea fundamentala si art. 11 si art. 20 prin raportare la art. 8 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Avocatul Poporului reaminteste faptul ca, prin Decizia nr. 461/2014 a Curtii Constitutionale, a fost admisa obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 111/2011, in ansamblul ei. Comparand textele din actul normativ constatat neconstitutional si cele din art. II al ordonantei de urgenta criticate, Avocatul Poporului observa ca unele contin aceleasi solutii legale. In fine, Avocatul Poporului apreciaza ca actul normativ criticat este in contradictie cu dreptul si jurisprudenta europeana in materia comunicatiilor electronice si nu asigura un cadru adecvat si suficient de protectie a datelor cu caracter personal de la dispozitia administratorului SNUAU, conform legislatiei europene in materie, masura colectarii insasi fiind neadecvata in sensul depasirii scopului propus - acela de sanctionare a apelantilor abuzivi la Serviciul de urgenta", a concluzionat sursa citata.