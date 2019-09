Problema comuna de sanatate, infectiile tractului urinar afecteaza o mare parte a femeilor de varsta adulta si, uneori, chiar si barbatii.



Principalul factor care duce la aparitia infectiilor este scurtimea uretrei, canalul prin care este eliminata urina, care favorizeaza aparitia si inmultirea cu mare rapiditate a bacteriilor. De asemenea, bacteriile care se transmit cu usurinta dinspre anus sunt si ele raspunzatoare de aparitia infectiilor urinare, alaturi de cele contactate prin relatii sexuale neprotejate. Printre cele mai frecvente infectii urinare se numara cistita, uretrita si pielonefrita, dar acestea nu reprezinta o realitate pentru cei care aleg sa fie vigilenti.

Pastreaza igiena aparatului genital

Alaturi de grija permanenta fata de frecventa si rigoarea spalarilor, trebuie sa acorzi o atentie deosebita produselor destinate igienei intime. Cele mai slab calitative dintre acestea pot provoca iritatii. Dupa consumarea actului sexual este necesara urinarea, iar dupa fiecare urinare, stergerea trebuie facuta in mod exclusiv dinspre fata spre spate. Spalaturile vaginale prea frecvente pot si ele cauza distrugeri ale florei bacteriene, responsabile cu protectia sistemului urinar in fata bacteriilor.

Efectueaza frecvent analize specifice

Unii dintre cei mai precisi indicatori ai unor afectiuni se obtin in urma analizelor regulate ale urinei. Chiar daca efectele unei afectiuni nu se fac inca simtite, urocultura poate scoate la iveala atat prezenta agentilor patogeni de natura infectioasa in aparatul genital, cat si factorii care au dus la aparitia acestora. Acest test este foarte util pentru a depista din vreme nu doar infectiile tractului urinar, cat si bolile renale, cele hepatice si chiar diabetul. Frecventa ideala a recoltarii sumarului de urina este cea anuala, dar ea poate fi realizata si inainte de inceperea unui tratament cu antibiotice sau a unei interventii chirurgicale.

Nu neglija importanta hidratarii

Stii deja cat de importanta este hidratarea pentru sanatatea intregului organsim, asa ca aparatul urinar nu poate face exceptie de la aceasta regula. Un factor important in evitarea infectiilor urinare este aportul zilnic suficient de apa, ale carei proprietati de a stopa concentrarea bacteriilor in urina si de a dilua sarurile contribuie la ameliorarea starii de sanatate a vezicii urinare.

Schimba metodele contraceptive

Greu de intuit la prima vedere, tipul metodelor contraceptive are un rol important in aparitia sau evolutia infectiilor urinare. Folosirea diafragmei sau a prezervativelor nelubrifiate pot fi alegeri motivate in diverse feluri, dar printre efectele lor nefaste se numara si aparitia bacteriilor. De asemenea, prezervativele tratate cu spermicid pot duce la dereglarea florei bacteriene din aparatul genital, ceea ce duce tot la aparitia infectiilor.

Alege cu grija textilele pe care le porti

Precautiile asupra infectiilor urinare nu se rezuma la factorii interni, ci vizeaza chiar si felul in care ne alegem tinuta. Lenjeria intima din materiale sintetice, pantalonii foarte stramti sau costumele de baie care se usuca cu dificultate trebuie evitate pe toata perioada anului, dar mai ales in lunile de vara. Acestea favorizeaza aparitia infectiilor urinare, iar efectul este si mai nociv daca sunt spalate cu detergenti sau cu inalbitori puternici.

Sa eviti infectiile urinare nu este atat de complicat pe cat pare. Cu masurile de preventie de mai sus si cu sfaturile specialistilor, te poti bucura de confort si de sanatate pe intreaga perioada a anului.