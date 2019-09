Gabriela Firea, primarul Capitalei, doreste sa ii ofere guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, titlul de cetatean de onoare al Bucurestiului pentru "contributia la dezvoltarea urbei".

Gabriela Firea vrea sa ii ofere acest titlu, potrivit unui proiect care se afla pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu General de pe 17 septembrie.

Primarul Capitalei a fost, acum aproximativ 20 de ani, consilier pentru relatii publice si imagine a guvernatorului Mugur Isarescu.

"In anul 2000, indeplinind pentru un an mandatul de Prim-Ministru, a negociat cu Comisia Europeana si a obtinut decizia de aderare a Romaniei la UE la 1 ianuarie 2007. In acest scop, a organizat si a condus realizarea strategiei de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu, cu participarea tuturor partidelor parlamentare, a Academiei Romane, a sindicatelor si patronatelor, a societatii civile, document programatic ce a fost respectat de guvernele ce au urmat si care a asigurat primirea efectiva a Romaniei in UE la 1 ianuarie 2007. Reintors la Banca Nationala, in functia de Guvernator, a promovat o politica monetar-valutara in sprijinul dezvoltarii durabile a tarii si a asigurat liberalizarea contului de capital la 1 septembrie 2006, decizie ce a insemnat practic trecerea la convertibilitatea deplina a monedei nationale", potrivit expunerii de motive semnata de Gabriela Firea.

Aceasta a mai adaugat in document ca alt merit al acestuia este si restaurarea a doua cladiri emblematice din centrul orasului: ”Promotor al renovarii capitale a complexului imobiliar, istoric, cultural si moral al BNR, a sprijinit actiunile de consolidare si restaurare ale Palatului BNR, proces in care autofinantarea s-a impletit strans cu spiritul gospodaresc. In acelasi context, este important sa amintim de o alta perla arhitecturala a Bucurestiului, Palatul Chrissoveloni, in proprietatea Bancii Nationale din anul 1933, prin cumparare, care si-a pastrat de-a lungul deceniilor intreaga valoare functionala si artistica, fiind restaurata, conservata si pusa in valoare prin grija si implicarea Guvernatorului. De asemenea, Parcul cu Platani din Cartierul Cotroceni, aflat in patrimoniul BNR, care l-a cumparat in vara lui 1946, este reprezentativ in tabloul parcurilor bucurestene, platanii constituind o atractie a zonei”, se mai arata in document, potrivit hotnews.ro.